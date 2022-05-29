Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»

Нападаючий збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським виконавцем бастою.

Це дійсно помилка була, і зараз у мене жодного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з Рієкою їхали і все слухали тільки українські пісні. Збірна в цьому плані змінилася, стала досить патріотичної ».