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Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»

Форвард збірної України фотографувався з виконавцем, який підтримує рашизм
Футбол Українські легіонери
21:39
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»

Нападаючий збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським виконавцем бастою.

«Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так посипали. Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитися перед людьми, які зараз постраждали від «російського світу». Не знаю, що я ще можу сказати.

Це дійсно помилка була, і зараз у мене жодного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з Рієкою їхали і все слухали тільки українські пісні. Збірна в цьому плані змінилася, стала досить патріотичної ».

Раніше стало відомо, що Яремчук не хоче залишати «Бенфіку».

Джерело: Пряма червона Петро Приходько
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Роман Яремчук

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