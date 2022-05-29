Яремчук розповів, що є найважливішим за тиждень перед матчем з Шотландією
Яремчук: «Хочу вибачитися за фото з Бастою. Правильно, що мене так посипали»
Форвард збірної України фотографувався з виконавцем, який підтримує рашизм
21:39
Нападаючий збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським виконавцем бастою.
«Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згоден. Правильно зробили, що мене так посипали. Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитися перед людьми, які зараз постраждали від «російського світу». Не знаю, що я ще можу сказати.
Це дійсно помилка була, і зараз у мене жодного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з Рієкою їхали і все слухали тільки українські пісні. Збірна в цьому плані змінилася, стала досить патріотичної ».
Раніше стало відомо, що Яремчук не хоче залишати «Бенфіку».
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