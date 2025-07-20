Яремчук забив в першому ж спарингу Олімпіакоса після відпустки
Роман відзначився у воротах Бреди
близько 15 годин тому
Роман Яремчук / Фото - Instagram
Форвард збірної України Роман Яремчук розпочав підготовку до нового сезону в складі Олімпіакоса.
Чемпіон Греції ровів контрольний поєдинок в Нідерландах проти НАК Бреда (3:2). Яремчук своїм голом на шостій хвилині відкрив рахунок у матчі.
Яремчук провів в дебютному сезоні за Олімпіакос 33 матчі: 10 голів, 4 результативні передачі.
Варто додати, що Роман завоював із командою два трофеї - став чемпіоном Греції та володарем національного Кубка.