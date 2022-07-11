Ярмоленка в «Динамо» не буде

Вінгер не зміг домовитися з київським клубом

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не повернеться в київське «Динамо».

Повідомляється, що сторони дійсно вели переговори, але не зуміли домовитися. Тому Ярмоленко, який зараз є вільним агентом, продовжує шукати клуб.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко провів переговори з тренером « Динамо » Мірчею Луческу.

У червні закінчився термін контракту Ярмоленка з «Вест Хемом».