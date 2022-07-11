Микола Павлов: «Для Ярмоленка буде хорошим рішенням повернутися в Україну»
Ярмоленка в «Динамо» не буде
Вінгер не зміг домовитися з київським клубом
Український півзахисник Андрій Ярмоленко не повернеться в київське «Динамо».
Повідомляється, що сторони дійсно вели переговори, але не зуміли домовитися. Тому Ярмоленко, який зараз є вільним агентом, продовжує шукати клуб.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко провів переговори з тренером « Динамо » Мірчею Луческу.
У червні закінчився термін контракту Ярмоленка з «Вест Хемом».
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