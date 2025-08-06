Капітан Динамо Андрій Ярмоленко підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1). Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Важко говорити одразу після гри. Якщо ми програли, напевно, це справедливо, але ще нічого не вирішено, ще є попереду друга гра, будемо до неї готуватися. У нас ще є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію.

Ми були готові та прекрасно знали, як Пафос грає. Команда дисципліновано захищається, тому розуміли, що багато моментів у нас не буде. Потрібно було чекати на свої шанси, у першому таймі вони у нас були - треба було лише їх реалізовувати, тоді була б зовсім інша гра, - сказав Ярмоленко.