Ірландець Кіт Ендрюс стане новим головним тренером Брентфорда, починаючи з майбутнього сезону, про це повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше він працював у штабі Томаса Франка, де з липня 2024 року відповідав за роботу над стандартами.

Варто також зазначити, що нещодавно Брентфорд продовжив контракт із українським півзахисником Єгором Ярмолюком.

У минулій кампанії 2024/25 хавбек провів 35 матчів у всіх турнірах, з них 31 – у рамках Прем'єр-ліги.

За підсумками чемпіонату команда посіла 10-е місце у таблиці, заробивши 56 очок за 38 турів.