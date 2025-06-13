Ярмолюк пояснив, чому Брентфорд не відпускав його в молодіжку на Євро-2025
Довелось втрутитись УАФ
24 хвилини тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Півзахисник Брентфорда та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк розповів, що через проблеми зі здоров'ям його участь на Євро-2025 була під питанням. Його слова наводить Суспільне.
Як почуваюся після насиченого сезону в АПЛ? Почуваюся добре, готовий до завтрашньої гри. Не хотів Брентфорд відпускати на Євро? Так, були проблеми зі здоров'ям, але зараз все буде добре. Чи матиму час на відпочинок після Євро перед наступним сезоном? Я зараз про це не думаю. Зараз всі амбіції та увага на Євро, -розповів Ярмолюк.
Раніше Ярмолюк підписав новий контракт з Брентфордом.