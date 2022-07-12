Ярославського не пускають до України

Президент «Металіста» перебуває на прикордонному пункті пропуску

Олександр Ярославський / Фото - ФК Металіст

Президент «Металіста» Олександр Ярославський не може потрапити до України. Про це повідомляє Telegram-канал «Україна Online».

За інформацією джерела, бізнесмена не пускають прикордонники. Він перебуває на пункті пропуску «Малий Березний».

Точні причини невідомі. Проте джерело припускає, що це якось пов'язано з резонансним ДТП за участі Ярославського.