Екс-директор «Карпат»: «Слова Ярославського – муть. Жодної зрозумілої відповіді, але з претензіями та хамством»
Ярославського не пускають до України
Президент «Металіста» перебуває на прикордонному пункті пропуску
Олександр Ярославський / Фото - ФК Металіст
Президент «Металіста» Олександр Ярославський не може потрапити до України. Про це повідомляє Telegram-канал «Україна Online».
За інформацією джерела, бізнесмена не пускають прикордонники. Він перебуває на пункті пропуску «Малий Березний».
Точні причини невідомі. Проте джерело припускає, що це якось пов'язано з резонансним ДТП за участі Ярославського.