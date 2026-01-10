Павло Василенко

Український нападник Віктор Блізніченко продовжить кар’єру за межами України. 23-річний форвард підписав контракт з грузинським клубом Торпедо Кутаїсі, за який виступатиме з сезону 2026 року. Таким чином, після нетривалого періоду без команди футболіст отримав новий шанс заявити про себе на міжнародному рівні.

За інформацією Sport.ua, офіційна презентація українця у складі Торпедо має відбутися найближчими днями. Умови угоди наразі не розголошуються, однак відомо, що клуб розраховує на Блізніченка як на одного з гравців атакувальної лінії в новому сезоні.

Останнім клубом нападника була київська Оболонь, до якої він приєднався влітку 2024 року. Проте вже у вересні сторони ухвалили рішення припинити співпрацю за взаємною згодою. Після цього Блізніченко перебував у статусі вільного агента та розглядав різні варіанти продовження кар’єри.

Раніше форвард також виступав за Інгулець і Кривбас, де здобув досвід гри на рівні УПЛ. Футбольну ж освіту Віктор отримав у системі київського Динамо.

Новий клуб Блізніченка завершив сезон-2025 у чемпіонаті Грузії на третьому місці, що дало команді право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій. Тож український нападник може отримати шанс проявити себе не лише на внутрішній арені, а й у єврокубках, що робить цей перехід особливо важливим етапом у його кар’єрі.