Сергій Разумовський

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на своєму полі зіграв унічию з Челсі. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, а всі голи команди забили ще у першому таймі.

Господарі швидко вийшли вперед: уже на шостій хвилині Раян Ґравенберх відкрив рахунок у зустрічі. Челсі зумів відповісти до перерви — на 35-й хвилині Енцо Фернандес відновив рівновагу.

На початку другого тайму лондонці могли вийти вперед. На 49-й хвилині Коул Палмер відправив м’яч у сітку воріт Ліверпуля, однак гол було скасовано через офсайд.

Після цієї нічиєї Ліверпуль набрав 59 очок і фактично наблизився до гарантування місця в Лізі чемпіонів. Відрив команди від Борнмута становить сім балів, при цьому конкуренту залишилося провести лише три матчі.

Челсі має 49 очок в активі. «Сині» продовжують боротьбу за єврокубки, але наразі відстають від Брентфорда українця Єгора Ярмолюка на два пункти. Водночас у конкурента лондонців є ще матч у запасі.

АПЛ, 36-й тур

Ліверпуль – Челсі 1:1

Голи: Ґравенберх, 6 – Енцо Фернандес, 35

Ліверпуль: Мамардашвілі, Джонс, Конате (Ґомес, 77), ван Дейк, Керкез, Ґравенберх, Мак Аллістер, Фрімпонґ, Собослай, Нґумоа (Ісак, 67), Ґакпо (К'єза, 77)

Челсі: Йорґенсен, Фофана, Колвілл, Гато, Ґюсто, Сантос (Джеймс, 63), Кайседо, Кукурелья, Палмер, Фернандес, Педро

Попередження: Ґомес (88), Мак Аллістер (90+4) – Гато (67), Фернандес (73), Кукурелья (83), Кайседо (89)