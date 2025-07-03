Польська Термаліка після повернення в Екстраклясу вирішила не продовжувати контракти з українцями Андрієм Домбровським і Тарасом Завійським, повідомляє офіційний сайт клубу.

Наші легіонери приєднались до команди в 2022 році. Домбровський за 3 роки в Термаліці провів 86 матчів, забив 2 голи та 5 разів віддав результативну передачу.

На рахунку Завійського 83 матчі, 3 голи та 5 асистів.

Термаліка провела 34 матчі. набрала 70 очок та фінішувала другою у Першій лізі за підсумками сезону, що дозволило повернутись в Екстраклясу

Гол в останньому турі, але три вильоти й утрачене чемпіонство. Підсумки сезону Екстракляси для українців.