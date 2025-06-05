Йому 40! Гол Роналду вивів Португалію до фіналу Ліги націй

Сергій Стаднюк

У півфіналі Ліги націй збірна Португалії на виїзді здолала Німеччину.

Фінал чотирьох проводиться саме на батьківщині «бундестім». І з перших хвилин рідні вболівальники погнали команду Юліана Нагельсманна вперед. Це дало свої плоди одразу після перерви Вірц вразив ворота Кошти. Однак епізод став чи не скандальним. Вольтемаде відверто блокував суперника, перебуваючи в офсайді. Арбітр Вінчич на VAR не побачив нічого кримінального.

Та те, що відбувалося на полі далі, інакше, як «кармою», не назвеш. Господарі, що домінували перші хвилин 50 просто припинили грати. Й протягом п'яти обертів секундної стрілки гостям удалося перевернути гру. Спочатку Франсішку Консейсау ідеальним обвідним ударом у стилі Ламіна Ямаля шокував усю Альянц Арену. А трохи згодом 40-річний Кріштіану Роналду приніс перемогу «європейським бразильцям», у сантиметрах від лінії офсайду. Перемога команди Роберто Мартінеса могла бути ще більш упевненою, однак на останніх хвилинах тер Штеген здійснив просто божевільний сейв.

Португалія здобула вольову перемогу та пробилася до фіналу Ліги націй, де зіграє з переможцем пари Іспанія – Франція.

Ліга націй, півфінал

Німеччина – Португалія 1:2

Голи: Вірц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Німеччина: тер Штеген – Та, Кох, Антон (Нмеча, 71) – Кімміх, Горецка, Павлович (Адеємі, 71), Міттельштедт (Гозенс, 60) – Сане (Гнабрі, 61), Вірц – Вольтемаде (Фюллькруг, 61)

Португалія: Кошта – Жоау Невеш (Семеду, 58), Діаш, Інасіу, Мендеш – Бернарду, Рубен Невеш (Вітінья, 58), Фернандеш – Трінкау (Консейсау, 58), Роналду (Палінья, 90), Нету (Жота, 83)

Попередження: Та, Вірц, Фюллькруг – Невеш

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Німеччина – Португалія.