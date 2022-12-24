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Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»

Два інших представника топ-3 – футболісти «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:00
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Ігор Йовічевіч / Фото: ФК Шахтар

Головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч назвав свою трійку кращих гравців української Прем'єр-ліги.

На перше та третє місце фахівець поставив футболістів «Шахтаря» – Михайла Мудрика та Георгія Судакова. Другим у його списку став екс-підопічний в «Дніпрі-1» Артем Довбик.

Рівно такими ж виявилися результати опитування всієї команди. Мудрик набрав 47 балів, Довбик – 20, Судаков – 6.

Раніше Йовічевіч назвав ціну на колишнього підопічного.

Джерело: КОМАНДА 1 Сергій Стаднюк
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Теги

Ігор Йовічевіч Артем Довбик Шахтар Донецьк СК Дніпро-1 Георгій Судаков Михайло Мудрік

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