Довбик – найкращий гравець листопада-грудня в УПЛ
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Два інших представника топ-3 – футболісти «Шахтаря»
Ігор Йовічевіч / Фото: ФК Шахтар
Головний тренер «Шахтаря» Ігор Йовічевіч назвав свою трійку кращих гравців української Прем'єр-ліги.
На перше та третє місце фахівець поставив футболістів «Шахтаря» – Михайла Мудрика та Георгія Судакова. Другим у його списку став екс-підопічний в «Дніпрі-1» Артем Довбик.
Рівно такими ж виявилися результати опитування всієї команди. Мудрик набрав 47 балів, Довбик – 20, Судаков – 6.
Раніше Йовічевіч назвав ціну на колишнього підопічного.
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