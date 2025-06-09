Хорватський тренер Ігор Йовічевіч завершив свою роботу в Лудогорці. Про відхід наставника повідомив сам болгарський клуб із Розграду. Разом із головним тренером команду покинули його українські помічники Юрій Беньо та Андрій Ханас.

У заяві клубу йдеться, що рішення про завершення співробітництва було досягнуто за згодою сторін.

«Контракт з хорватським спеціалістом розірвано з особистих причин, які керівництво Клубу прийняло як фундаментальні.

Клуб висловлює подяку Йовічевичу та його команді за плідну співпрацю та внесок у перемогу в золотому дублю сезону 2024/25, а також Суперкубку країни», – написано у повідомленні Лудогорця.

Сам Йовічевич також прокоментував свій період у Лудогорці, підбивши підсумки роботи у болгарському клубі.

«Моє перебування в Лудогорці було неймовірною подорожжю: сезон сповнений успіхів, серед яких три трофеї та місце в історії клубу. Хочу висловити щиру вдячність тренерському штабу, медичному колективу, всьому персоналу клубу та найбільше гравцям за відданість справі, запал та працьовитість протягом цього незабутнього року. Особлива подяка власникам та всій організації Лудогорця за довіру та підтримку. Бажаю клубу набагато більше успіхів у наступному сезоні т в майбутньому», – розповів Ігор Йовічевич.

Нагадаємо, фахівець очолив Лудогорець у вересні 2024 року і встиг здобути з командою чемпіонський титул, а також Кубок та Суперкубок Болгарії.

В українському футболі Йовічевіч добре відомий по роботі з Карпатами (2014–2015), Дніпром-1 (2020–2022) та донецьким Шахтарем (2022–2023), з яким у 2023 році став чемпіоном України.

Раніше повідомлялося, що Полісся веде перемовини з Йовічевичем.