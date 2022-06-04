Юнацька збірна України зіграла внічию з Сербією і ділить з нею лідерство в групі відбору на Євро

Доля зустрічі зважилася ще в першому таймі

У другому турі еліт-раунду відбору на Євро-2022 юнацька збірна України зіграла внічию з Сербією.

У першому таймі команди обмінялися голами. На забитий м'яч Іліча через чотири хвилини відповів Квасниця.

Після перерви матч проходив у впертій боротьбі, але без взяття воріт. Таким чином, його доля визначилася за результатами першої 45-хвилинки.

Україна і Сербія ділять лідерство в групі 6, випереджаючи Норвегію і Нідерланди на 3 очка. Далі проходить одна команда.

Відбір на Євро-2022 (U-19). Група 6, другий тур

Україна - Сербія 1:1

Голи: Квасниця, 22 - Іліч, 18

Україна: Пузанков, Роман, Козік (к), Сапуга, Фаріна, Булеза, Яцик (Підгурський, 81), Царенко (Лосенко, 71), Квасниця (Малиш, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81).

Сербія: Лукич, Лазич, Ілич, Лєкович, Крсманович, Станкович (Гордич, 63), Петкович (к), Кнежевич (Мілєтич, 46), Міладінович (Мітулікич, 84), Айдар (Мотика, 71), Лазетич (Ратков, 63).

попередження: Ярмолюк, Пузанков, Козик, Малиш - Крсмановіч, Петкович, Лазетіч, Лазіч, Міладіновіч