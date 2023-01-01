Юний дебютант «Динамо»: «Дякую тренерському штабу за наданий шанс»

Царенко виходив на заміну в матчах з «Бенфікою»

18-річний півзахисник Динамо Антон Царенко розповів про свій дебют за першу команду. Його цитує прес-служба киян.

Дякую тренерському штабу за наданий шанс. Після матчу було двояке відчуття: з одного боку – дебют, а з іншого – поразка команди. За період, проведений в першій команді, я зрозумів, наскільки важлива швидкість мислення і прийняття рішення в сучасному футболі

Царенко дебютував за Динамо в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:2), вийшовши на заміну.

Нагадаємо, Динамо вилетіло з єврокубків і йде на 3 місці в турнірній таблиці УПЛ.