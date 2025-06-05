Юрич може очолити Аталанту

Упродовж останніх десяти років у бергамаської Аталанти не виникало проблем із вибором наставника — Джан П'єро Гасперіні стабільно керував першою командою та вважався символом клубу.

Однак після завершення поточного сезону досвідчений фахівець залишив посаду і незабаром, як очікується, приєднається до Роми. Тим часом, в Аталанті активно шукають нового головного тренера.

ЗМІ називали безліч кандидатів, але найімовірнішим варіантом вважається підписання угоди з хорватським тренером Іваном Юричем.

Цього сезону він встиг попрацювати з Ромою та Саутгемптоном, проте особливих досягнень із цими командами не досяг. Наразі клуб веде переговори з Юричем про контракт, розрахований до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.