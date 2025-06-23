Португальський форвард Франсішку Консейсау завершує орендний сезон у Ювентусі, куди він перебрався з Порту за 7 мільйонів євро. Поки 22-річний гравець захищає кольори туринського клубу на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США, його майбутнє залишається невизначеним.

Керівництво Ювентуса досі не вирішило, чи готове викуповувати контракт Консейсау за 30 мільйонів євро — саме таку суму вимагають за нього в Порту. У зв'язку з цим повернення нападника до рідного клубу стає дедалі ймовірнішим. Туринці, у свою чергу, почали наглядати альтернативи на трансферному ринку.

Серед потенційних варіантів англійський вінгер Джейдон Санчо, який провів поточний сезон в оренді у Челсі. Лондонці заплатили Манчестер Юнайтед за оренду 5,9 мільйона євро, але за підсумком гравець не потрібний ні в столичному клубі, ні на Олд Траффорд.

За сезон Санчо провів 42 матчі, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та десятьма результативними передачами.

Раніше Ювентус здолав Відад на клубному чемпіонаті світу.