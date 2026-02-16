Сергій Разумовський

Захисник Борнмута Маркос Сенесі, схоже, близький до зміни клубу вже цього літа. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, аргентинець готовий залишити англійську команду після завершення сезону, а ключовим фактором у цій історії є його контракт: чинна угода з Борнмутом спливає 30 червня.

Одним із головних претендентів на Сенесі називають Ювентус. Туринці планують вийти на переговори з представниками гравця, аби заздалегідь узгодити умови майбутнього переходу та підписати його влітку в статусі вільного агента. Для Ювентуса такий варіант виглядає особливо привабливо: досвідчений центральний оборонець із європейською практикою може суттєво підсилити глибину складу без витрат на трансфер.

Водночас боротьба за Маркоса обіцяє бути конкурентною. За інформацією джерела, Ювентус намагається випередити низку інших клубів, які також стежать за ситуацією навколо захисника. Серед них згадуються Боруссія Дортмунд, Барселона, Атлетико, Брайтон, Кристал Пелас і Манчестер Юнайтед, тож туринцям доведеться діяти оперативно, щоб не втратити ініціативу в переговорах.

Сенесі є вихованцем Сан-Лоренсо, а до Англії перебрався в серпні 2022 року. Тоді Борнмут придбав його у Феєноорда за 15 млн євро, розраховуючи на стабільність і якість у центрі оборони. У поточному сезоні аргентинець провів 27 матчів за клуб і відзначився чотирма асистами.

Нагадаємо, влітку український захисник Ілля Забарний офіційно перебрався із Борнмута до ПСЖ.