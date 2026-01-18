Сергій Разумовський

У 21-му турі італійської Серії А Ювентус на виїзді сенсаційно програв Кальярі.

З перших хвилин під проливним дощем б’янконері діяли активно та взяли м’яч під контроль, намагаючись диктувати темп гри. Команда багато володіла м’ячем і намагалася прискорювати атаки, однак наштовхнулася на щільну, дисципліновану оборону Кальярі, який компактно закривав простір. Найгостріший момент першого тайму виник на 25-й хвилині: Їлдиз розігнав атаку через центр, Давід грамотно зіграв спиною до воріт і скинув м’яч на Міретті, але потужний удар півзахисника парирував воротар господарів Капріле. До перерви рахунок так і не було відкрито.

У другому таймі Ювентус знову почав агресивно. Камбʼязо небезпечно пробив здалеку – Капріле перевів м’яч на кутовий. Основна загроза йшла від Їлдиза: на 62-й хвилині турецький хавбек ефектно пройшов кількох суперників лівим флангом, увірвався до штрафного, але пробив трохи повз дальню стійку. Попри тиск гостей, рахунок відкрив саме Кальярі: на 65-й хвилині Маццителлі скористався стандартом і вивів господарів уперед.

Після пропущеного гола Ювентус значно додав. Туринці безупинно тиснули на ворота суперника й були близькими до нічиєї: Давід не влучив у ціль головою після подачі зі стандарту, а удар Їлдиза здалеку знову нейтралізував блискучий Капріле. Наприкінці матчу турок ще раз взяв ініціативу на себе – його сильний удар після рикошету влучив у штангу. Попри фінальний штурм і повну самовіддачу, Ювентус так і не зміг зламати оборону Кальярі, зазнавши поразки 0:1.

Ювентус залишився з 39 очками та за додатковими показниками залишився позаду Роми у турнірній таблиці. Кальярі (22) відірвався від Дженоа Руслана Маліновського (19).

Серія А, 21-й тур

Голи: Маццітеллі 65

Кальярі: Капріле, Зе Педро, Міна, Луперто, Палестра, Адопо, Гаетано, Маццителлі, Оберт, С. Еспозіто (Ідріссі 64), Кілічсой (Борреллі 54)

Ювентус: Перін, Калулу, Бремер, Келлі, МакКенні (К. Тюрам 80), Локателлі (Жегрова 66), Коопмейнерс, Камбіазо (Консейсау 80), Міретті (Опенда 66), Їлдиз, Девід (Аджич 88)

Попередження: Їлдиз, 31