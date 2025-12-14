Сергій Разумовський

У 15-му турі італійської Серії А Ювентус здобув важливу виїзну перемогу над Болоньєю, мінімально перегравши суперника з рахунком 1:0.

Поєдинок довгий час залишався закритим і напруженим: команди діяли обережно, багато боролися в центрі поля й майже не дозволяли одна одній створювати по-справжньому явні моменти. Рівність відчувалася практично в усьому — за ударами, володінням м’ячем — проте поступово Ювентус почав знаходити більше простору для атак і створювати гостріші епізоди біля воріт господарів.

Ключовим моментом стала 64-та хвилина, коли Кабаль реалізував одну з награних атак туринців і вивів свою команду вперед. Уже за п’ять хвилин становище Болоньї ще більше ускладнилося: Геггем отримав вилучення, залишивши господарів у меншості. Після цього Ювентус зіграв по рахунку, контролюючи хід матчу та не дозволяючи супернику організувати повноцінний фінальний штурм. Статистика очікуваних голів добре відображає перевагу гостей у створеній гостроті: Ювентус награв на 1.6 xG проти 0.65 у Болоньї, що й вилилося в логічну, хоч і мінімальну за рахунком, перемогу туринського клубу.

Ювентус набрав 26 очок і впритул наблизився до Роми у турнірній таблиці. Але команда Артема Довбика у цьому турі ще не зіграла.

Серія А, 15-й тур

Болонья – Ювентус 0:1

Гол: Кабаль, 64

Болонья: Равалья, Дзортеа (Гольм 73), Хеггем, Лукумі (Бернардескі 81), Міранда, Побега, Моро (Де Сільвестрі 73), Орсоліні, Л. Фергюсон (І. Сулемана 66), Камбіагі, Даллінга (Кастро 66)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Келлі, Коопмейнерс (Бремер 76), Камбіазо (Кабал 61), Локателлі, К. Тюрам, МакКенні, Консейсау (Міретті 88), Їлдиз, Девід (Опенда 61)

Попередження: Міранда 24, І. Сулемана 90, Де Сільвестрі 90+4 – Коопмейнерс 19

Вилучення: Геггем, 69