Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Італії Ювентус у рідних стінах упевнено здолав Удінезе з рахунком 2:0.

Туринці захопили ініціативу з перших хвилин і вже на 23-й хвилині вийшли вперед: в епізоді з голом м’яч зрикошетив від Пальми у власні ворота. Надалі господарі продовжували контролювати гру та на 34-й хвилині навіть майже подвоїли перевагу зусиллями Джонатана Девіда, але цей м’яч був скасований через офсайд після перегляду епізоду.

Після перерви б'янконері не зменшували тиску й домоглися другого голу. На 69-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Удінезе, який впевнено реалізував Локателлі, зробивши рахунок 2:0. У компенсований час туринці ще раз відзначилися, цього разу забив Опенда, проте й цей гол не було зараховано через положення «поза грою». Попри дві скасовані результативні атаки, Ювентус без особливих проблем довів матч до перемоги та забезпечив собі прохід далі.

До вашої уваги огляд матчу.

Ювентус вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії. Там туринці зіграють із переможцем протистояння Дженоа Руслана Маліновського та колишньої команди українця Аталанти.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Ювентус – Удінезе 2:0

Голи: Пальма, 23 (автогол), Локателлі, 69 (пен.)

Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Гатті (Локателлі 56), Келлі, Кабал (Жоау Маріу 74), МакКенні, Міретті (Консейсау 75), Коопмейнерс, Камбіазо, Девід (Опенда 74), Йілдіз (Жегрова 84)

Удінезе: Сава, Пальма, Соле (Т. Крістенсен 81), Бертола, Ехізібе, Ловрич, Атта (Еккеленкамп 71), Саррага (Міллер 59), Земура, Дзаньоло (Браво 59), Букса (Геє 71)

Попередження: Пальма, 68