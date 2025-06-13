Ювентус визначився із майбутнім Тудора

47-річний хорват Ігор Тудор залишиться на чолі Ювентуса як мінімум на найближчі два сезони.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, фахівець підпише контракт із туринським клубом до літа 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

Генеральний директор Ювентуса Дам'єн Комоллі раніше вже підтверджував, що керівництво має намір продовжувати співпрацю з Тудором.

Нагадаємо, хорватський тренер очолив клуб у березні 2025 року. Під його початком команда провела дев'ять матчів: здобула п'ять перемог, тричі зіграла внічию і зазнала однієї поразки.

Раніше повідомлялося, що Ювентус націлився на бразильського таланта Реала.