Сергій Стаднюк

У першому турі групового етапу Клубного чемпіонат світу-2025 Ювентус розгромив еміратський Аль-Айн (5:0).

Героями зустрічі стали Коло Муані та Франсішку Консейсау. Відкрити рахунок вдалося вже на 11-й хвилині – француз використав помилку оборони господарів. Також форвард реалізував пенальті у доданий до першого тайму час.

Португалець же забивав виключно з гри. Вінгер відзначився у кожному з таймів. Також розписався у воротах колишніх підопічних Сергія Реброва Їлдиз.

До вашої уваги огляд матчу.

РБ Зальцбург у напруженій грі здолав Пачуку (2:1). Австрійці вийшли вперед ще до перерви, забивши під перерву силами Глуха. Відповідь мексиканців не забарилася: у другому таймі Браян Гонсалес забив свій м’яч. Проте вирішальний момент створив Онісіво ближче до кінця гри, оформивши перемогу «биків». Зазначимо, що поєдинок довелося переривати через сильну грозу.

До вашої уваги огляд матчу.

Зальцбург стартував на турнірі з перемоги й несподівано очолив групу H з Реалом і Аль-Хілялем (по 1 очку). Ювентус (3) обійшов Манчестер Сіті (3) у групі G за додатковими показниками.

Клубний чемпіонат світу-2025, груповий етап, перший тур

Аль-Айн – Ювентус 0:5

Голи: Коло Муані, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Їлдиз, 31

Пачука – Зальцбург 1:2

Голи: Браян Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онісіво, 76

Нагадаємо, раніше Зальцбург не пустив Динамо до групового етапу Ліги чемпіонів (2:0; 1:1).