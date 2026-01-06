Ювентус знищив Сассуоло і залишив Довбика без зони Ліги чемпіонів
Рома випала із топ-4 за додатковими показниками
близько 1 години тому
У 19-му турі італійської Серії А Ювентус упевнено розібрався із Сассуоло на виїзді, перемігши з рахунком 3:0.
Початок зустрічі пройшов у робочому темпі для туринців, а ключовий момент першого тайму стався на 16-й хвилині. Після одного з епізодів біля воріт господарів захисник Сассуоло Мухаремович зрізав м’яч у власні ворота, оформивши автогол і вивівши Ювентус уперед.
Після перерви гості не збавили обертів і фактично зняли всі питання за дві хвилини. Міретті подвоїв перевагу туринців, а Девід одразу зробив рахунок розгромним. Цей стрімкий відрізок у середині другого тайму став вирішальним: Б’янконері довели матч до логічної перемоги, тоді як Сассуоло так і не знайшов аргументів, щоб повернути інтригу.
Ювентус набрав 36 очок у турнірній таблиці і обійшов Рому українця Артема Довбика за додатковими показниками.
Серія А, 19-й тур
Сассуоло – Ювентус 0:3
Голи: Мухаремович, 16 (автогол), Міретті, 62, Девід, 63
Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Ідзес (Оденталь 90), Дойг, Матич (Ліпані 77), І. Коне, Торстведт (Фадера 39), Іанноні (Вранкс 77), Пінамонті, Лор'єнте (П'єріні 77)
Ювентус: Ді Грегоріо, Калулу, Бремер, Коопмейнерс, МакКенні (Жоау Маріу 75), Локателлі, К. Тюрам, Камбіазо (Кабал 85), Міретті (Жегрова 90), Йілдіз (Аджич 85), Девід (Опенда 75)
