Сергій Разумовський

У 20-му турі італійської Серії А Інтер на своєму полі зіграв унічию з Наполі.

Господарі двічі виходили вперед. Спочатку на 9-й хвилині Дімарко розкішним ударом з лівої ноги відкрив рахунок, після чого команда Ківу контролювала стартові хвилини й створювала моменти, тоді як Наполі здебільшого оборонявся. Однак гостям вистачило першої ж атаки, аби зрівняти: на 26-й хвилині Мактоміней зробив 1:1.

Після перерви Інтеру було складніше втримувати темп, але на 73-й хвилині він знову повів у рахунку – VAR зафіксував фол Ррахмані на Мхітаряні, і Чалханоглу бездоганно реалізував пенальті, встановивши 2:1. Атмосфера на стадіоні була максимально гарячою, однак Наполі й цього разу відігрався: на 81-й хвилині Ланг підкинув м’яч у штрафний з лінії, а Мактоміней ефектно завершив атаку, оформивши дубль і зробивши рахунок 2:2. У компенсований час Інтер мав шанс вирвати перемогу: Мхітарян пробив правою в штрафному, м’яч після невеликого рикошету влучив у стійку.

У підсумку матч завершився нічиєю, а в таблиці після 19 ігор Інтер має 43 очки, Мілан – 40, Наполі – 39 (стільки ж у Роми, але після 20 матчів).

Серія А, 20-й тур

Інтер – Наполі 2:2

Голи: Дімарко, 9, Чалханоглу, 73 (пен.) – Мактоміней, 26, 81

Інтер: Зоммер, Біссек, Аканджі, А. Бастоні, Енріке, Чалханоглу (Сучич 87), Барелла, Зелінські (Мхітарян 62), Дімарко (Аугусто 88), М. Тюрам (Ф. Еспозіто 83), Лаутаро Мартінес (Бонні 87)

Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема (Ланг 78), Ррахмані, Жезус, Ді Лоренцо, Лоботка, МакТоміней, Спінаццола, Політано (Мадзоккі 90+4), Елмас, Хойлунд

Попередження: Жезус, 90+1