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За внесення застави за Павелка та Запісоцького проголосували... Павелко та Запісоцький

Раніше суд заборонив їм спілкуватися між собою
Футбол Збірна України
01 грудня 12:03
За внесення застави за Павелка та Запісоцького проголосували... Павелко та Запісоцький
Андрій Павелко / Фото: УАФ

Заставу за президента УАФ Андрія Павелка та генсека організації Юрія Запісоцького в кримінальному провадженні внесла компанія «УАФ Маркетинг». Відповідне рішення винести могли виключно фігуранти справи і фінансовий директор компанії Євгенія Сагайдак. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Стежте за руками, як вносилася застава у розмірі 19 МІЛЬЙОНІВ 760 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ за керівника УАФ - Андрія Павелка та генсека УАФ - Юрія Запісоцького 

Отже, є компанія – УАФ Маркетинг. 100% статутного капіталу цієї компанії належить… Громадській Спілці УАФ. Виконавчий директор «УАФ Маркетинг» – Роман Волинець НЕ МОЖЕ приймати сам ці рішення. Це заборонено статутом УАФ. Але це може зробити так звана «Президія УАФ». Вона успішно і надала гроші для застави!

Але увага на склад цієї «Президії»:

- голова УАФ – Павелко

- генсек УАФ – Запісоцький

- фін. директор УАФ - Сагайдак 

Всі троє нараз під слідством, всім трьом винесено підозру. Увага, запитання: Як могли люди під підозрою голосувати за виведення коштів для їхньої ж грошової застави та звільнення їх же з-під варти? ВАЖЛИВА ДЕТАЛЬ: всім трьом суддя ЗАБОРОНИЛА спілкуватися між собою! Як же вони голосували? Це схоже – кримінальний конфлікт інтересів! Шо скаже на це прокуратура?

Раніше у «Вересі» спростували виплату застави за Павелка.

Сергій Стаднюк
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Андрій Павелко УАФ

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