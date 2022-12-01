За внесення застави за Павелка та Запісоцького проголосували... Павелко та Запісоцький
Заставу за президента УАФ Андрія Павелка та генсека організації Юрія Запісоцького в кримінальному провадженні внесла компанія «УАФ Маркетинг». Відповідне рішення винести могли виключно фігуранти справи і фінансовий директор компанії Євгенія Сагайдак. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Стежте за руками, як вносилася застава у розмірі 19 МІЛЬЙОНІВ 760 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ за керівника УАФ - Андрія Павелка та генсека УАФ - Юрія Запісоцького
Отже, є компанія – УАФ Маркетинг. 100% статутного капіталу цієї компанії належить… Громадській Спілці УАФ. Виконавчий директор «УАФ Маркетинг» – Роман Волинець НЕ МОЖЕ приймати сам ці рішення. Це заборонено статутом УАФ. Але це може зробити так звана «Президія УАФ». Вона успішно і надала гроші для застави!
Але увага на склад цієї «Президії»:
- голова УАФ – Павелко
- генсек УАФ – Запісоцький
- фін. директор УАФ - Сагайдак
Всі троє нараз під слідством, всім трьом винесено підозру. Увага, запитання: Як могли люди під підозрою голосувати за виведення коштів для їхньої ж грошової застави та звільнення їх же з-під варти? ВАЖЛИВА ДЕТАЛЬ: всім трьом суддя ЗАБОРОНИЛА спілкуватися між собою! Як же вони голосували? Це схоже – кримінальний конфлікт інтересів! Шо скаже на це прокуратура?
Раніше у «Вересі» спростували виплату застави за Павелка.