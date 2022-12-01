За внесення застави за Павелка та Запісоцького проголосували... Павелко та Запісоцький

Андрій Павелко / Фото: УАФ

Заставу за президента УАФ Андрія Павелка та генсека організації Юрія Запісоцького в кримінальному провадженні внесла компанія «УАФ Маркетинг». Відповідне рішення винести могли виключно фігуранти справи і фінансовий директор компанії Євгенія Сагайдак. Про це в особистому Telegram-каналі повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Отже, є компанія – УАФ Маркетинг. 100% статутного капіталу цієї компанії належить… Громадській Спілці УАФ. Виконавчий директор «УАФ Маркетинг» – Роман Волинець НЕ МОЖЕ приймати сам ці рішення. Це заборонено статутом УАФ. Але це може зробити так звана «Президія УАФ». Вона успішно і надала гроші для застави!

Але увага на склад цієї «Президії»:

- голова УАФ – Павелко

- генсек УАФ – Запісоцький

- фін. директор УАФ - Сагайдак

Всі троє нараз під слідством, всім трьом винесено підозру. Увага, запитання: Як могли люди під підозрою голосувати за виведення коштів для їхньої ж грошової застави та звільнення їх же з-під варти? ВАЖЛИВА ДЕТАЛЬ: всім трьом суддя ЗАБОРОНИЛА спілкуватися між собою! Як же вони голосували? Це схоже – кримінальний конфлікт інтересів! Шо скаже на це прокуратура?