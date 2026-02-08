Сергій Разумовський

ПСЖ оприлюднив заявку на центральний матч 21 туру чемпіонату Франції проти Марселя. До списку потрапив український захисник Ілля Забарний, який готовий допомогти команді в принциповому протистоянні.

Повернувся до заявки й вінгер Хвіча Кварацхелія. Грузинський футболіст пропустив попередню гру зі Страсбуром через ушкодження, однак нині тренерський штаб розраховує на нього принаймні в межах цього матчу.

Серед інших прізвищ увагу привертає Дро Фернандес. 18-річний іспанець нещодавно перебрався до ПСЖ із Барселони, але поки що не дебютував за першу команду парижан. Його включення до заявки може свідчити про готовність клубу поступово підводити молодого гравця до офіційних матчів.

Пряма трансляція зустрічі ПСЖ – Марсель стартує о 21:45.