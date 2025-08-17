ПСЖ розпочав захист титулу чемпіона Франції гостьовим поєдинком проти Нанта. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Особлива увага до поєдинку була прикута через дебют українського центрбека Іллі Забарного, який зіграв перший офіційний матч у новій команді.

Долю поєдинку вирішив єдинний гол Вітіньї на 67-й хвилині гри. Команда Луїса Енріке могла претендувати на другий мяч, проте взяття воріт Рамуша скасували через офсайд.

Забарний в дебютному матчі за ПСЖ відіграв всі 90 хвилин.

Ліга 1. 1 тур

Нант - ПСЖ 0:1

Гол: Вітінья, 67

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Нант - ПСЖ