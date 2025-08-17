Забарний розпочав шлях в ПСЖ з перемоги у Лізі 1
Ілля провів 90 хвилин
близько 1 години тому
ПСЖ розпочав захист титулу чемпіона Франції гостьовим поєдинком проти Нанта. Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Особлива увага до поєдинку була прикута через дебют українського центрбека Іллі Забарного, який зіграв перший офіційний матч у новій команді.
Долю поєдинку вирішив єдинний гол Вітіньї на 67-й хвилині гри. Команда Луїса Енріке могла претендувати на другий мяч, проте взяття воріт Рамуша скасували через офсайд.
Забарний в дебютному матчі за ПСЖ відіграв всі 90 хвилин.
Ліга 1. 1 тур
Нант - ПСЖ 0:1
Гол: Вітінья, 67