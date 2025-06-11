У поєдинку проти Нової Зеландії на турнірі Canadian Shield-2025 Ілля Забарний вперше вийшов на поле в статусі капітана національної збірної України. Для 21-річного захисника це історичний момент у кар'єрі, а матч став черговим етапом підготовки команди до відбіркових ігор чемпіонату світу-2026.

Захисник збірної України Ілля Забарний стабільно виступав на клубному та міжнародному рівнях упродовж сезону 2024/25. Його ігровий час свідчить про важливу роль як у Борнмуті так і в національній команді.

У складі англійського клубу Ілля провів 36 матчів у Премʼєр-лізі, де також відзначився 1 голом. Окрім того, він зіграв 3 матчі в Кубку Англії. З

Забарний має у своєму активі 49 матчів за національну команду. У цих зустрічах він тричі забивав. Його 45-й матч за збірну відбувся у товариському поєдинку проти Канади (4:2), а 46-й — проти Нової Зеландії.