Захисник «Азовсталі»: «Перемога для України буде тоді, коли «Динамо» і «Шахтар» зіграють на «Донбас Арені»

Діанів хотів би бути присутнім на цьому матчі

Захисник Азовсталі Михайло Діанов розповів, що він буде вважати перемогою для України. - Що для вас буде перемогою? Не просто закінченням війни, а перемогою. – Я вам скажу. Коли Динамо з Шахтарем на Донбас Арені зіграють в футбол. Це буде перемога остаточна. Коли я стану з Рінатом Ахметовим, Сергієм Палкіним, і ми будемо дивитися футбол. І на Донбас Арені буде грандіозний концерт якийсь, це буде перемога Нагадаємо, Шахтар повністю оплатив лікування Діанова за кордоном.