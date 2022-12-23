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Захисник «Азовсталі»: «Перемога для України буде тоді, коли «Динамо» і «Шахтар» зіграють на «Донбас Арені»
Діанів хотів би бути присутнім на цьому матчі
23 грудня 11:47
Захисник Азовсталі Михайло Діанов розповів, що він буде вважати перемогою для України.
- Що для вас буде перемогою? Не просто закінченням війни, а перемогою.
– Я вам скажу. Коли Динамо з Шахтарем на Донбас Арені зіграють в футбол. Це буде перемога остаточна. Коли я стану з Рінатом Ахметовим, Сергієм Палкіним, і ми будемо дивитися футбол. І на Донбас Арені буде грандіозний концерт якийсь, це буде перемога
Нагадаємо, Шахтар повністю оплатив лікування Діанова за кордоном.
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