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Захисник «Чорноморця» зізнався, що дивився фінал ЧС-2022 у «Пункті незламності»

Вельми життєво за часів атак російських терористів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 23:43
Захисник «Чорноморця» зізнався, що дивився фінал ЧС-2022 у «Пункті незламності»
Ілля Путря / Фото - ФК Чорноморець

Захисник «Чорноморця» Ілля Путря згадав, як дивився фінал чемпіонату світу-2022 під час відключення електроенергії.

Не так багато матчів чемпіонату світу вдалося подивитися цього разу. І під час фіналу в мене вдома не було світла. Я взяв ноутбук і поїхав до найближчого Пункту незламності, який знаходиться в супермаркеті. Поставив ноут на столик, де відвідувачі перевантажують продукти з кошиків у пакети, і дивився.

Поступово довкола мене зібралися покупці, які також переживали перипетії головного матчу мундіалю. Мессі, звичайно, знову довів, що він великий гравець, який зміг додати до своєї колекції і цю золоту медаль.

Трохи шкода, що живу і граю з цим майстром на одному тимчасовому проміжку, але жодного разу не зустрівся з Ліонелем на полі. Хоча деяким моїм одноліткам з України це вдавалося. З колег з амплуа запам'ятався француз Тео Ернандес. Сподобалася його агресія в атаці та гол у півфіналі у ворота Марокко.

Найкращий фінал найгіршого чемпіонату світу

Джерело: ua.tribuna.com Сергій Стаднюк
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Чорноморець збірна Аргентини (футбол) збірна Франції (футбол)

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