Захисник «Чорноморця» зізнався, що дивився фінал ЧС-2022 у «Пункті незламності»

Ілля Путря / Фото - ФК Чорноморець

Захисник «Чорноморця» Ілля Путря згадав, як дивився фінал чемпіонату світу-2022 під час відключення електроенергії.

Поступово довкола мене зібралися покупці, які також переживали перипетії головного матчу мундіалю. Мессі, звичайно, знову довів, що він великий гравець, який зміг додати до своєї колекції і цю золоту медаль.

Трохи шкода, що живу і граю з цим майстром на одному тимчасовому проміжку, але жодного разу не зустрівся з Ліонелем на полі. Хоча деяким моїм одноліткам з України це вдавалося. З колег з амплуа запам'ятався француз Тео Ернандес. Сподобалася його агресія в атаці та гол у півфіналі у ворота Марокко.