Сергій Разумовський

Французький Страсбур офіційно підтвердив відхід лівого захисника збірної України Едуарда Соболя. Клуб повідомив, що сторони дійшли згоди щодо дострокового розірвання контракту, який спочатку діяв до червня, тож співпраця завершилася раніше запланованого терміну.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що 30-річний оборонець може продовжити кар’єру в Яблонці – клубі, за який Соболь уже виступав у минулому.

У нинішньому сезоні українець зіграв лише один матч за Страсбур. А загалом за час перебування у французькій команді провів 32 поєдинки та віддав дві результативні передачі.

Раніше Страсбур без Соболя здолав Кристал Пелас.