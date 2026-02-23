Сергій Разумовський

Захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро отримав шестимісячне позбавлення водійських прав через серйозне перевищення швидкості. Про це повідомляє BBC з посиланням на матеріали судового розгляду. Зазначається, що 20-річний француз визнав провину та не заперечував факт порушення.

Інцидент стався наприкінці серпня в передмісті Манчестера. Йоро керував автомобілем Porsche Cayenne GTS, вартість якого оцінюють приблизно у 170 тисяч фунтів стерлінгів. Камери зафіксували, що футболіст рухався зі швидкістю понад 112 км/год на відрізку дороги, де встановлене значно нижче обмеження — за даними суду, він перевищив дозволену швидкість майже у 2,5 раза. Додатковим обтяжуючим фактором стали умови місцевості: поруч із цією ділянкою розташовані житлові будинки, середня школа та спортивний клуб, тобто зона є потенційно ризикованою з точки зору безпеки.

Окрім тимчасової заборони керувати транспортними засобами, суд призначив Йоро фінансові стягнення. Він має сплатити штраф у розмірі 666 фунтів стерлінгів, а також 120 фунтів судових витрат і 266 фунтів компенсації — таке рішення ухвалив магістратський суд міста Крю.

Представники гравця у суді перепросили за поведінку клієнта. Адвокати наголосили, що на момент порушення дорога була порожньою, а сам футболіст нібито поспішав, щоб встигнути відвезти друга на залізничну станцію.

Раніше український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав довготривалу заборону на керування автомобілем.