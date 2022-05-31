Формат сезону-2022/23 УПЛ буде збережений. За «Десною» та «Маріуполем» закріпилися місця в еліті
Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»
Драмбаев навів конкретний приклад подібної поведінки
Олександр Драмбаєв / Фото - ФК Маріуполь
Захисник «Маріуполя» Олександр Драмбаєв розповів в ефірі профутбол Digital про реакцію футболістів «локомотива» на фото звірств російської армії в Україні.
Футболістам все одно, поки їм платять гроші. Їм добре, вони їздять на своїх машинах і нічого не хочуть говорити.
Мампассі їм показував фотографії та відео з Києва, Запоріжжя, Запорізької області, Херсона, а вони робили таке лице... Більше нічого вони не робили.
Він так і сказав: «Поки платять гроші, вони спокійні, їм все подобається, вони нічого не будуть говорити».
Нагадаємо, екс-захисник юнацької збірної України марк мампассі незадовго до війни отримав російське громадянство.
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