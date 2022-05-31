Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»

Олександр Драмбаєв / Фото - ФК Маріуполь

Захисник «Маріуполя» Олександр Драмбаєв розповів в ефірі профутбол Digital про реакцію футболістів «локомотива» на фото звірств російської армії в Україні.

Мампассі їм показував фотографії та відео з Києва, Запоріжжя, Запорізької області, Херсона, а вони робили таке лице... Більше нічого вони не робили.

Він так і сказав: «Поки платять гроші, вони спокійні, їм все подобається, вони нічого не будуть говорити».