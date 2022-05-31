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Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»

Драмбаев навів конкретний приклад подібної поведінки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:19
Захисник «Маріуполя»: «Російські футболісти не будуть нічого говорити про війну, поки їм платять»
Олександр Драмбаєв / Фото - ФК Маріуполь

Захисник «Маріуполя» Олександр Драмбаєв розповів в ефірі профутбол Digital про реакцію футболістів «локомотива» на фото звірств російської армії в Україні.

Футболістам все одно, поки їм платять гроші. Їм добре, вони їздять на своїх машинах і нічого не хочуть говорити.

Мампассі їм показував фотографії та відео з Києва, Запоріжжя, Запорізької області, Херсона, а вони робили таке лице... Більше нічого вони не робили.

Він так і сказав: «Поки платять гроші, вони спокійні, їм все подобається, вони нічого не будуть говорити».

Нагадаємо, екс-захисник юнацької збірної України марк мампассі незадовго до війни отримав російське громадянство.

Сергій Стаднюк
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Маріуполь війна

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