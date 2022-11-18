Захисник «Шахтаря» переніс операцію і вже не зіграє у 2022 році

Конопля не виходив на поле з другого листопада

Юхим Конопля / Фото - ФК Шахтар Захисник «Шахтаря» Юхим Конопля переніс операцію. Про це повідомляє прес-служба «гірників». Футболісту провели хірургічне втручання з видалення пахової грижі. За попередніми оцінками, на відновлення піде близько місяця. Таким чином, Конопля вже не зіграє в 2022 році. У поточному сезоні у гравця один гол в 11 матчах. Нагадаємо, також поза загальною групою перед центральним матчем першого кола проти «Дніпра-1» перебувають два футболісти.

Сергій Стаднюк