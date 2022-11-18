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Захисник «Шахтаря» переніс операцію і вже не зіграє у 2022 році
Конопля не виходив на поле з другого листопада
18 листопада 19:25
Юхим Конопля / Фото - ФК Шахтар
Захисник «Шахтаря» Юхим Конопля переніс операцію. Про це повідомляє прес-служба «гірників».
Футболісту провели хірургічне втручання з видалення пахової грижі. За попередніми оцінками, на відновлення піде близько місяця.
Таким чином, Конопля вже не зіграє в 2022 році. У поточному сезоні у гравця один гол в 11 матчах.
Нагадаємо, також поза загальною групою перед центральним матчем першого кола проти «Дніпра-1» перебувають два футболісти.
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