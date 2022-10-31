Захисник «Шахтаря» – про легіонерів команди: «Дійсно сміливі хлопці»

Валерій Бондар / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар поділився думкою про легіонерів команди – Лукаса Тейлора, Невена Джурасека та Лассіну Траоре. Всі троє не побоялися грати в Україні під час війни.

Лассіна сказав, що буде тут, з нами, що допомагатиме команді. Він справді дуже важливий гравець для нас як у побудові гри, завершенні атак, так і в роздягальні. Він багато спілкується з нами, з Лукасом та Невеном.

Вони всі іноземці, і величезна подяка їм за те, що вони змогли приєднатися до «Шахтаря» і в такий важкий час своєю присутністю допомагають нашій команді.

Вони справді сміливі хлопці. Не кожен зможе зробити такий вибір. Ба більше, я впевнений, у кожного є сім'ї, батьки, дружини, хтось має дітей. Це справді важкий вибір – їхати сюди, де зараз не зовсім безпечно. Але вони пішли на такий крок, величезний їм респект за це.

У Хорватії теж була непроста ситуація, Невен та його сім'я теж стикалися з цим. Тому він ставиться до цього спокійніше, ніж хлопці.

Я не бачив у них на обличчі страху, навіть коли ми грали з «Колосом». У Львові є танковий завод. Були звуки, наче хтось стріляє. Не дуже приємно, скажімо так. Всі хлопці трохи смикнулися на лаві запасних, і одразу подивилися на небо. Начебто нічого не літає. Потім сказали, що це були навчання.