Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед визначився зі складом тимчасового тренерського штабу на найближчий матч чемпіонату. Як повідомляє офіційний сайт клубу, асистентом виконувача обов’язків головного тренера Даррена Флетчера на поєдинок 21-го туру АПЛ проти Бернлі стане Джонні Еванс. Для вболівальників це добре знайоме ім’я: Еванс у минулому виступав за Манчестер Юнайтед на позиції захисника і навіть виходив на поле у 2025 році, тож тепер допомагатиме команді вже з тренерської лави у важливій грі календаря.

Окрім Еванса, до штабу на цю зустріч також залучені Тревіс Бінніон і Алан Райт. Бінніон нині працює в клубній структурі та очолює команду Манчестер Юнайтед U-21, а його присутність у штабі першої команди на матч АПЛ виглядає логічним кроком у перехідний період, коли клуб мобілізує внутрішні ресурси. Алан Райт також увійде до тренерської групи на гру з Бернлі, щоб посилити штаб у підготовці та під час самого матчу.

Такі кадрові рішення безпосередньо пов’язані зі змінами на головній тренерській посаді. Раніше Манчестер Юнайтед звільнив Рубена Аморіма, після чого обов’язки головного тренера тимчасово були покладені на Даррена Флетчера. Відтак клуб формує робочу конфігурацію тренерського штабу на найближчі матчі, аби забезпечити керованість команди та чітку організацію під час ігор.

Матч Бернлі – Манчестер Юнайтед відбудеться 7 січня. Стартовий свисток запланований на 22:15.