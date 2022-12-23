Захисник «Славії» поки не підтвердив інтерес від «Шахтаря»

Переговорів не було

Захисник «Слована» Максим Таловеров, ймовірно, залишиться в команді.

Українець цікавий «Шахтарю», але сам гравець поки не підтвердив цю інформацію.

«Станом на сьогодні офіційної пропозиції немає. Я не чув ні від агента, ні від клубу, що прийшло якесь речення. Поки це тільки чутки».

Таловеров перейшов в «Славію» в січні. Його контракт розрахований до 2026 року. Однак нинішній сезон почав в оренді в «Словані».

На його рахунку два м'ячі в цьому сезоні в 16 матчах.