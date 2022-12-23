Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Захисник «Славії» поки не підтвердив інтерес від «Шахтаря»
Переговорів не було
23 грудня 17:53
Захисник «Слована» Максим Таловеров, ймовірно, залишиться в команді.
Українець цікавий «Шахтарю», але сам гравець поки не підтвердив цю інформацію.
«Станом на сьогодні офіційної пропозиції немає. Я не чув ні від агента, ні від клубу, що прийшло якесь речення. Поки це тільки чутки».
Таловеров перейшов в «Славію» в січні. Його контракт розрахований до 2026 року. Однак нинішній сезон почав в оренді в «Словані».
На його рахунку два м'ячі в цьому сезоні в 16 матчах.
Коментарі 0