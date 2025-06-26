«Залишиться зі мною на все життя»: Караваєв пригадав найяскравіший момент золотого сезону Динамо
Гравець також висловився щодо незабитого пенальті у фіналі Кубка України
16 хвилин тому
Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв під час спільного медіазаходу з титульним спонсором клубу GGBET пригадав найпамʼятніші моменти чемпіонського сезону.
Оцінюю цей сезон для себе позитивно, адже ми виграли чемпіонат. Щодо незабитого пенальті у ворота «Шахтаря» у фіналі Кубку України - значить, так мало статися. Думаю, більше мені не дадуть бити (посміхається). Зроблю висновки, і в наступному сезоні все буде по-іншому. А от гол у ворота «Шахтаря» в чемпіонаті – це, звісно, позитивні емоції. Коли не граєш, а потім виходиш на поле та забиваєш, тим паче принциповому супернику, - це залишиться зі мною на все життя.
У сезоні 2024/25 Караваєв відзначився 5 голами та 3 результативними передачами.
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