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Заявка України на Ірландію. Без Яремчука та Піхальонка
Але в заявку потрапили Сирота і Соболь
11:57
На сайті УАФ опублікували заявку збірної України на матч з Ірландією в Лізі націй.
Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін;
Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Міколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сирота, Едуард Соболь;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;
Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.
У заявку збірної України не потрапили форвард Роман Яремчук і півзахисник Олександр Пихальонок.
Нагадаємо, матч Україна – Ірландія сьогодні відбудеться в Лодзі (Польща). Початок матчу – о 21:45.
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