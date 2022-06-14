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Заявка України на Ірландію. Без Яремчука та Піхальонка

Але в заявку потрапили Сирота і Соболь
Футбол
11:57
Заявка України на Ірландію. Без Яремчука та Піхальонка

На сайті УАФ опублікували заявку збірної України на матч з Ірландією в Лізі націй.

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Міколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сирота, Едуард Соболь;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан.

У заявку збірної України не потрапили форвард Роман Яремчук і півзахисник Олександр Пихальонок.

Нагадаємо, матч Україна – Ірландія сьогодні відбудеться в Лодзі (Польща). Початок матчу – о 21:45.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Ірландії (футбол) збірна України (футбол)

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