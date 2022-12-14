Збірна Бельгії розмістила вакансію про пошук головного тренера

Збірна Бельгії почав пошуки нового головного тренера.

На офіційному сайті федерації з'явилося оголошення про пошук наставника. Також є критерії.

Бельгія шукає головного тренера національної збірної, який знає, як перемагати. Новий тренер національної збірної повинен бути надзвичайно амбітним і мати необхідний міжнародний досвід на вищому рівні, футбольні тактичні знання і розуміння, а також відповідні особисті навички.

Це повинен бути серійний переможець з досвідом роботи з топ гравцями. Він повинен знати, як зосередитися на створенні групи і як інтегрувати молодих гравців. Футбольна асоціація шукає експерта з тактики, який підтвердить свій вибір даними, технологіями і об'єктивними параметрами і спирається на спортивний досвід і структуру федерації.