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Збірна Бельгії розмістила вакансію про пошук головного тренера

Мартінес покинув команду
Футбол Футбол в Європі
14 грудня 18:28
Збірна Бельгії розмістила вакансію про пошук головного тренера

Збірна Бельгії почав пошуки нового головного тренера.

На офіційному сайті федерації з'явилося оголошення про пошук наставника. Також є критерії.

Навіть після дострокового вильоту з ЧС-2022 Бельгія залишається дуже амбітною в плані майбутнього. Є всі елементи, щоб залишатися успішними в майбутньому. Завдання новому тренеру збірної – працювати з тим, що є, і вести нас до нових успіхів.

Бельгія шукає головного тренера національної збірної, який знає, як перемагати. Новий тренер національної збірної повинен бути надзвичайно амбітним і мати необхідний міжнародний досвід на вищому рівні, футбольні тактичні знання і розуміння, а також відповідні особисті навички.

Це повинен бути серійний переможець з досвідом роботи з топ гравцями. Він повинен знати, як зосередитися на створенні групи і як інтегрувати молодих гравців. Футбольна асоціація шукає експерта з тактики, який підтвердить свій вибір даними, технологіями і об'єктивними параметрами і спирається на спортивний досвід і структуру федерації.


Відзначимо, що колишнього тренера Роберто Мартінеса призначили також після співбесіди і схожого оголошення.

Іспанець покинув команду після провалу на ЧС-2022.

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Бельгії (футбол)

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