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Збірна Франції втретє втратила очки в групі Ліги націй і є сенсаційним аутсайдером

Чинний чемпіон світу набрав лише два пункти в трьох матчах
Футбол Ліга націй UEFA
10 червня 23:36
Збірна Франції втретє втратила очки в групі Ліги націй і є сенсаційним аутсайдером
Фото - FFF

В третьому турі Ліги націй збірна Австрії на своєму полі зіграла внічию з Францією.

Господарю вдалося повести в рахунку вже в першому таймі. «Роздрукував» ворота суперника Вайманн.

Австрійці утримували перевагу до самої кінцівки гри. але гол Мбаппе врятував «Ле Бле» від другого поразки в поточному розіграші.

З двома очками Франція залишається аутсайдером групи 1 дивізіону A. Австрія набрала чотири пункти, залишившись позаду Данії.

Ліга націй. Група A1, третій тур

Австрія - Франція 1:1

Голи: Вайманн, 37 - Мбаппе, 83

Австрія: Пентц, Лайнер (Лазаро, 54), Алаба (Данзо, 69), Траунер, Вебер, Лаймер, Забітцер, Шлагер, Зайвальд, Арнаутовіч (Онісіво, 63), Вайманн (Грегорич, 64).

Франція: Льоріс, Павар, Конате, Саліба, Ернандес, Камара, Тчуамені (Гендузі, 63), Бензема, Грізманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79), Діабі.

Попередження: Лайнер, Зайвальд, Данзо
Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Австрії (футбол) збірна Франції (футбол)

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