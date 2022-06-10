Збірна Франції втретє втратила очки в групі Ліги націй і є сенсаційним аутсайдером
В третьому турі Ліги націй збірна Австрії на своєму полі зіграла внічию з Францією.
Господарю вдалося повести в рахунку вже в першому таймі. «Роздрукував» ворота суперника Вайманн.
Австрійці утримували перевагу до самої кінцівки гри. але гол Мбаппе врятував «Ле Бле» від другого поразки в поточному розіграші.
З двома очками Франція залишається аутсайдером групи 1 дивізіону A. Австрія набрала чотири пункти, залишившись позаду Данії.
Ліга націй. Група A1, третій тур
Австрія - Франція 1:1
Голи: Вайманн, 37 - Мбаппе, 83
Австрія: Пентц, Лайнер (Лазаро, 54), Алаба (Данзо, 69), Траунер, Вебер, Лаймер, Забітцер, Шлагер, Зайвальд, Арнаутовіч (Онісіво, 63), Вайманн (Грегорич, 64).
Франція: Льоріс, Павар, Конате, Саліба, Ернандес, Камара, Тчуамені (Гендузі, 63), Бензема, Грізманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79), Діабі.Попередження: Лайнер, Зайвальд, Данзо
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