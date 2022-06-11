Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
В третьому турі Ліги націй збірна Шотландії на виїзді розгромно поступилася Ірландії.
В середині першого тайму господарі відправили суперника в «нокдаун». Протягом дев'яти хвилин забили Браун і Перротт.
Після перерви Обафемі довів рахунок до розгромного. Відправив м'яч в сітку і Хоган, Але на цей раз гол ні зарахований після перегляду VAR.
Шотландія упустила можливість наздогнати Україну за очками в групі 1 дивізіону B. «Синьо-жовті» залишилися одноосібним лідером квартету.
Ліга націй. Група B1, третій тур
Ірландія - Шотландія 3:0
Голи: Браун, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51
Ірландія: Келлехер, Даффі, Іган, Коллінз, Макклейн, Браун, Каллен, Моламби (Хендрік, 84), Найт (Хуріхейн, 72), Обафемі (Хоган, 56), Перротт (Робінсон, 85).
Шотландія: Гордон, Ралстон, Хенлі, Маккенна (Суттар, 74), Хендрі (Гілмор, 46), Робертсон, Макгрегор, Макгінн (Армстронг, 59), Крісті (Браун, 59), Мактомини, Адамс (Стюарт, 59).
Попередження: Даффі, Робінсон - Крісті
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