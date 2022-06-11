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THE FOOTBALL REVIEW

Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію

Сенсаційний результат залишив «синьо-жовтих» одноосібним лідером групи Ліги націй
Футбол Збірна України
20:53
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Фото - FAI

В третьому турі Ліги націй збірна Шотландії на виїзді розгромно поступилася Ірландії.

В середині першого тайму господарі відправили суперника в «нокдаун». Протягом дев'яти хвилин забили Браун і Перротт.

Після перерви Обафемі довів рахунок до розгромного. Відправив м'яч в сітку і Хоган, Але на цей раз гол ні зарахований після перегляду VAR.

Шотландія упустила можливість наздогнати Україну за очками в групі 1 дивізіону B. «Синьо-жовті» залишилися одноосібним лідером квартету.

Ліга націй. Група B1, третій тур

Ірландія - Шотландія 3:0

Голи: Браун, 20, Перротт, 28, Обафемі, 51

Ірландія: Келлехер, Даффі, Іган, Коллінз, Макклейн, Браун, Каллен, Моламби (Хендрік, 84), Найт (Хуріхейн, 72), Обафемі (Хоган, 56), Перротт (Робінсон, 85).

Шотландія: Гордон, Ралстон, Хенлі, Маккенна (Суттар, 74), Хендрі (Гілмор, 46), Робертсон, Макгрегор, Макгінн (Армстронг, 59), Крісті (Браун, 59), Мактомини, Адамс (Стюарт, 59).

Попередження: Даффі, Робінсон - Крісті

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Шотландії (футбол) збірна Ірландії (футбол)

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