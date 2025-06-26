Павло Василенко

Збірна Нідерландів до 19 років уперше стала чемпіоном Європи. Команда під керівництвом Петера ван дер Вина виграла у фіналі у Іспанії у Бухаресті з рахунком 1:0.

У другому таймі м'яч у свої ворота забив іспанський воротар Рауль Хіменес Латорре після передачі правого захисника Фейєнорда Гівайро Ріда.

За кількістю трофеїв лідирують: Іспанія (12), Англія (11), Франція (8), Португалія, Італія – по 4. У 2009 році чемпіонат Європи U-19 виграла збірна України.

Чемпіонат Європи U-19, фінал

Іспанія – Нідерланди – 0:1

Гол: Хіменес, 63 (автогол).