Павло Василенко

Колишній гравець збірної Словенії, 43-річний Боштян Цесар, офіційно призначений новим головним тренером національної команди.

Цесар є рекордсменом за кількість матчів за збірну Словенії (102), і багато років він також носив капітанську пов'язку. Боштян також грав за збірну на чемпіонаті світу 2010 року, коли був частиною покоління, яке вдруге в історії вивело Словенію на Мундіаль.

Більшу частину своєї клубної кар'єри він провів в Італії, граючи за К'єво, де зіграв 247 офіційних матчів і забив дев'ять голів протягом десяти років. Він також грав у Франції (Марсель, Гренобль) та Англії (Вест-Бромвіч).

Після завершення ігрової кар'єри він увійшов у світ тренерської роботи. Він очолював національну збірну Словенії віком до 19 років, а в січні 2022 року приєднався до штабу національної команди як перший асистент Матьяжа Кека.