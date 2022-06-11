Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат

«Синьо-жовті» знову здобули перемогу

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В третьому турі Ліги націй збірна України в Лодзі розгромила Вірменію.

«Синьо-жовті» з перших хвилин заволоділи ініціативою. Номінальні гості ж устали в щільну оборону.

Ешелони суперника підопічні Олександра Петракова намагалися подолати дальніми ударами. Проте ні вони, ні рідкісні входження в штрафний успіху в першому таймі не приносили.

Дотиснути вірмен вдалося вже після перерви. У типовому для себе стилі ударом з далеку забив Малиновський.

Відразу ж «синьо-жовті» могли пропустити. Забарний, перериваючи простріл з флангу, скинув м'яч в сторону воріт. Його з «стрічки» зняв П'ятов.

Замість цього знову забили номінальні господарі. Караваєв до ассисту додав і гол. А добив гостей Миколенко.

Після двох матчів Україна очолила групу 1 дивізіону B, випереджаючи Шотландію і Вірменію на три очки. Однак, у недавнього суперника в відборі на ЧС-2022 – матч в запасі.

Ліга націй. Група B1, третій тур

Україна - Вірменія 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Міколенко, 84

Україна: П'ятов, Караваєв, Матвієнко, Забарний, Циганков, Зінченко (Миколенко, 78), Мудрік (Зубков, 78), Сидорчук (Ігнатенко, 85), Малиновський, Шапаренко (Піхаленок, 70), Яремчук (Довбік, 70).

Вірменія: Юрченко, Монрой, Мкоян, Восканян, Мкртчян, Оганесян, Байрамян (Бічахчян, 55), Дашян (Малакян, 81), Удо, Бабаян (Адамян, 55), Барсегян (Арутюнян, 66).

Попередження: Забарний, Зінченко, Матвієнко - Бабаян, Байрамян, Адамян, Восканян