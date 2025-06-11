У другому матчі на турнірі Canadian Shield-2025 у Торонто збірна України зустрічалася з командою Нової Зеландії.

Перший тайм пройшов за переваги України, але гол синьо-жовті забили тільки на початку другого тайму. На 54-й хвилині забитим м'ячем відзначився Олексій Гуцуляк.

Одразу після цього на 58-й хвилині кутовий у виконанні Нової Зеландії призвів до голу у ворота України. Влучним ударом відзначився Марко Стаменіч.

Перемогу українцям приніс Олександр Зінченко, щойно з'явившись на полі за 15 хвилин до кінця зустрічі. Зінченко скористався передачею дебютанта збірної України Олександра Мартинюка - 1:2.

Яке підсумкове місце здобуде Україна у турнірі Canadian Shield залежить від матчу Кот-д'Івуар - Канада, який розпочнетсья о 3:30 за київським часом.

Україна розпочне свій шлях у відборі до чемпіонату світу 2026 номінально домашнім матчем із Францією 5 вересня.

Турнір Canadian Shield-2025. 2-й матч

Україна - Нова Зеландія 2:1 (Гуцуляк 54, Зінченко 75 - Стаменіч 59)

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Чеберко (Таловєров 66), Михайличенко (Мартинюк 66), Михайленко (Зінченко 74), Піхальонок (Шапаренко 86), Назарина, Зубков (Циганков 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук 66)

Нова Зеландія: Крокомб, Біндон (Де Вріз 81), Сурман, Боксолл, Какаче, Стаменіч (Елліот 81), Белл, Джаст (Вуд 81), Сінг (Руфер 73), Гарбетт (Олд 66), Вейн (Барбарусес 66).