Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Збірна України U-17 втратила третю перемогу, проте з першого місця вийшла до наступного раунду відбору на Євро

Рік тому « синьо-жовті » також фінішували лідером квартету
Футбол Збірна України
30 жовтня 16:35
Збірна України U-17 втратила третю перемогу, проте з першого місця вийшла до наступного раунду відбору на Євро
Матч Україна – Боснія та Герцеговина

У третьому турі стартового раунду відбору на Євро-2023 (U-17) збірна України зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною.

«Синьо-жовтим» удалося відкрити рахунок у другому таймі. Забив Пашко, проте Брекало зумів принести своїй команді очко.

Щоправда, Україна з 7 очками випередила боснійців за додатковими показниками і з першого місця пробилася до наступного раунду. Рік тому команда тієї ж вікової категорії сенсаційно фінішувала першою в квартеті з Португалією.

Євро-2023 ( U-17 ). Відбірковий турнір, третій тур

Україна – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Пашко, 66 – Брекало, 81

Україна: Бакус, Бакай, Захарченко, Дігтярь (Сметана, 84), Дикий, Білий (Осипенко, 89), Іщенко, Хан (Коробов, 84), Пашко, Пономаренко (Лобко, 89), Калин.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Євро-2023 (U-17) збірна Боснії і Герцеговини (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Суркіс не пропустив. Юнацька збірна України рознесла «Львів» U-19
Суркіс не пропустив. Юнацька збірна України рознесла «Львів» U-19
Футбол Збірна України
20 жовтня 18:58
Тиск спрацював. У Боснії та Герцеговині відмовилися від матчу з росією та шукають заміну
Тиск спрацював. У Боснії та Герцеговині відмовилися від матчу з росією та шукають заміну
Футбол Футбол в Європі
15 жовтня 23:33
Матч росія – Боснія і Герцеговина не відбудеться
Матч росія – Боснія і Герцеговина не відбудеться
Футбол У світі
11 жовтня 19:26
Гравець збірної Боснії: «Не хочу грати з росією, враховуючи, що відбувається»
Гравець збірної Боснії: «Не хочу грати з росією, враховуючи, що відбувається»
Футбол Футбол в Європі
03 жовтня 17:51

Новини: Футбол

Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:26
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Ліга чемпіонов UEFA
12:03
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Збірна України
11:31
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10:34
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Українська Прем'єр-ліга
10:18
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Ліга чемпіонов UEFA
09:53
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Українська Прем'єр-ліга
09:31
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Серія А
09:19
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини