Збірна України U-17 втратила третю перемогу, проте з першого місця вийшла до наступного раунду відбору на Євро

Рік тому « синьо-жовті » також фінішували лідером квартету

Матч Україна – Боснія та Герцеговина

У третьому турі стартового раунду відбору на Євро-2023 (U-17) збірна України зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною.

«Синьо-жовтим» удалося відкрити рахунок у другому таймі. Забив Пашко, проте Брекало зумів принести своїй команді очко.

Щоправда, Україна з 7 очками випередила боснійців за додатковими показниками і з першого місця пробилася до наступного раунду. Рік тому команда тієї ж вікової категорії сенсаційно фінішувала першою в квартеті з Португалією.

Євро-2023 ( U-17 ). Відбірковий турнір, третій тур

Україна – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Пашко, 66 – Брекало, 81

Україна: Бакус, Бакай, Захарченко, Дігтярь (Сметана, 84), Дикий, Білий (Осипенко, 89), Іщенко, Хан (Коробов, 84), Пашко, Пономаренко (Лобко, 89), Калин.