Збірна України (U-19) перемогла Нідерланди, але не вийшла на Євро-2022 через неприємне правило UEFA

У нас з Сербією однакові показники, окрім жовтих карток

Збірна України U-19 зуміла перемогти однолітків з Нідерландів в групі відбору на молодіжний Євро-2022 .

Зустріч почалася для нас не найкращим чином, але в другому таймі вдалося зрівняти рахунок і вийти вперед.

На жаль, збірна України не вийшла на Євро-2022 через дрібницю. У нас з Сербією (яка посіла перше місце) по 7 очок, однакову кількість забитих і пропущених (6: 4 у двох команд), в очній зустрічі ми зіграли внічию. За правилами UEFA, наступний показник для порівняння - жовті картки. У цьому серби перемогли: у них 10 жовтих карток, а у України - 14. За цим показником на Євро проходить саме Сербія.

Кваліфікація на Євро-2022 (U-19)

Україна - Нідерланди 2: 1

голи: Козик, 55, Попов, 90 - Поки, 15

Україна: Ледвій, Булеза, Фарина, Сапуга, Козик, Роман, Волошин, Подгурська, Лосенко, Квасниця, Царенко

запасні: Хріпчук, Попов, Семенець, Дячук, Яцик, Малюк, Мікітішін

Нідерланди: Руфс, Губнер, Гіллен, Комененсіа, Беніта, Гіменес, Нассох, Хартьес, Поки, Хін, Гоубен

запасні: Ван Лар, Дірксен, Охіо, Лімурі, Зачервона, Рійкс, Стрейдонк