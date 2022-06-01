Збірна України U-19 в дебютному матчі кваліфікації на Євро-2022 перемогла Норвегію

Юнацька команда забила супернику тричі

Юнацька збірна України U-19 перемогла однолітків з Норвегії в відборі на юнацький чемпіонат Європи-2022.

Відбір на Євро-2022 (U-19)

Норвегія - Україна 1: 3

голи: Гулліксен, 69 - Ярмолюк, 47 (пен), Сапуга, 75, Малюк, 87

Україна U-19: Пузанков, Козик, Фарина, Роман, Булеза, Яцик (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасніца, 55), Мікітішін (Попов. 67, Царенко (Маліш, 80), Ярмолюк)

Це перший матч для підопічних Володимира Єзерського в групі, також суперниками «синьо-жовтих» є Нідерланди і Сербія, вони свій матч 1 -го туру поки не грали. У фінальну частину Євро-2022 вийде лише одна команда: переможець групи.