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Збірна України U-19 в дебютному матчі кваліфікації на Євро-2022 перемогла Норвегію
Юнацька команда забила супернику тричі
19:11
Юнацька збірна України U-19 перемогла однолітків з Норвегії в відборі на юнацький чемпіонат Європи-2022.
Відбір на Євро-2022 (U-19)
Норвегія - Україна 1: 3
голи: Гулліксен, 69 - Ярмолюк, 47 (пен), Сапуга, 75, Малюк, 87
Україна U-19: Пузанков, Козик, Фарина, Роман, Булеза, Яцик (Лосенко, 80), Сапуга, Волошин (Квасніца, 55), Мікітішін (Попов. 67, Царенко (Маліш, 80), Ярмолюк)
Це перший матч для підопічних Володимира Єзерського в групі, також суперниками «синьо-жовтих» є Нідерланди і Сербія, вони свій матч 1 -го туру поки не грали. У фінальну частину Євро-2022 вийде лише одна команда: переможець групи.
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